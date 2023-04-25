Murat Kurum Çekmeköy'de yeni kentsel dönüşüm projesinin müjdesini verdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı açılışta yeni bir müjdeyi verecek "Kardeşlerimizin talebi doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz." dedi.

DHA

Megakentin yaşanan depremlerden ve afetlerden etkilenmemesi kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binlerce binada güçlendirme ve çalışmalar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı Murat Kurum, Çekmeköy’ün Çamlık, Hamidiye, Mehmet Akif, Merkez ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde açılışa katıldı.

Bakan Kurum Çekmeköy bölgesi için yeni bir müjdeyi duyurdu.

"Bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz"

Kuru sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

Bu sitelerde bulunan 248 binada tam 20 bin 494 kardeşimiz yaşıyor. Buradaki vatandaşlarımız bize dönüşüm talebinde bulundu. Şimdi buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kardeşlerimizin talebi doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

"21 yılda dev yatırımlarla, büyük eserlerle süsledik"

Temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum şöyle konuştu:

Millete hizmet yolunda tam 21 yılı geride bıraktık. İyi günümüzde dosta güven, düşmana korku saldık. Zor günümüzde bir olduk, beraber olduk, tüm zorlukların üstesinden geldik.



Hep eser siyaseti dedik. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’ye dev eserler kazandırdık. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’tan sonra da ülkemizin, milletimizin layık olduğu eserleri kazandırmaya devam edeceğiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu aziz şehri 21 yılda dev yatırımlarla, büyük eserlerle süsledik.



Bugün İstanbul, onlarca millet bahçesi, binlerce sağlıklı yeni yuvaları, İstanbul Finans Merkezi ve dünya tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesiyle istikbale doğru emin adımlarla yürüyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan İstanbul’umuzun 39 ilçesine, semt semt, mahalle mahalle, sokak sokak hizmet götürmeye devam ediyoruz.

"1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünün ilk temellerini attık"

Bakan Kurum şu sözleri ifade etti:

İstanbul’da, riskli tek bir yapı kalmasın, 16 milyon kardeşimiz bir an önce yeni güvenli yuvalara kavuşsun dedik ve 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünün ilk temellerini attık.



İnşallah 1 buçuk milyon konutu dönüştürerek, 6 milyon İstanbullu kardeşimizi daha güvenli alanlara taşıyacağız. ‘Yarısı Bizden’ olsun, İstanbul’da kentsel dönüşüm hızlansın dedik ve devletimizin tüm imkânlarını sizler için seferber ettik.

Kardeşlerimizi ne köhne yapılara teslim edeceğiz ne de köhneleşmiş zihniyetlerin, yöneticilerin insafına bırakmayacağız.



İstanbul’un havasını soluyan evlatlarımızın yeşil ile içe içe bir hayatı olsun istedik ve bu güzel şehre tam 48 millet bahçesi kazandırma gayretinde olduk.



Bugün 2 buçuk milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçemizi sizlerin hizmetine sunduk.



Gelin, hep birlikte, bir taşını dahi dünyalara değişmeyeceğimiz bu kutlu şehri afetlere karşı dirençli hale getirelim.



Yeşilini hep birlikte koruyalım, evlatlarımıza en güzel haliyle bırakalım. Yepyeni bir İstanbul’u, mavi İstanbul’u, yeşil İstanbul’u hep birlikte kuralım. Herkesin İstanbul’unu el birliğiyle inşa edelim.

"Büyük bir dönüşüm çalışması başlatıyoruz"

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti:

Biz biliyoruz ki, Çekmeköy’ün en ufak bir sorununu çözdüğümüzde İstanbul ferahlar. Bunun için, sizlerin rahat, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.



Çekmeköy’e altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında İller Bankamızla tam 316 milyon liralık yatırım yaptık. Bisiklet ve yürüyüş yolları kazandırdık. Yine ilçemize kazandırdığımız kapalı pazar yeriyle hem esnafımız hem vatandaşımız daha iyi koşullarda alışverişlerini yapıyorlar.



Çekmeköy’ün Çamlık, Hamidiye, Mehmet Akif, Merkez ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde toplam 35 site bulunuyor. Bu sitelerde bulunan 248 binada tam 20 bin 494 kardeşimiz yaşıyor. Buradaki vatandaşlarımız bize dönüşüm talebinde bulundular. Şimdi buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.



Kardeşlerimizin talebi doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz. Çekmeköy Belediyemizle birlikte büyük bir dönüşüm çalışması başlatıyoruz, Hayırlı, uğurlu olsun.

"Çekmeköy'de eğitim desteği 7 bin liraya çıkarıyoruz"

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Soğukpınar Mahallesi’nde yıllardan beri çözülemeyen ve yaklaşık 500 kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve imar problemlerinin çözümüne ilişkin rezerv alanı ilanını yapıyoruz.



Belediyemizle kentsel dönüşüm çalışmamıza başladık. Çekmeköy için, Çekmeköylü kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun.

Yine Emlak Konut’umuzun desteğiyle konut alanımızın içerisinde yapımı devam eden 50 bin metrekarelik ve yapmayı planladığımız 61 bin metrekarelik iki park projemiz mevcut.



Çekmeköy Belediyemiz öğrenci kardeşlerimize, gençlerimize 5 bin TL eğitim desteği veriyordu. Biz inşallah bu desteği 7 bin liraya çıkarıyoruz. Yine gençlerimiz bize spor alanlarına ihtiyaç duyduklarını söylediler.



Ve biz de üç okulumuza kapalı spor salonu kazandırma sözü veriyoruz. Tabii bitmedi 100 bin 732 metrekare alanda bir millet bahçesi kazandırmak için ilk fidanları sizlerle birlikte toprakla buluşturuyoruz.



Ayrıca Alemdağ ve Reşadiye mahallelerimizi Kuzey Marmara Çevreyoluna bağlayacak yan yol imar planlarımızı da onayladık. Hayırlı uğurlu olsun.

"Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var"

Bakan Kurum sözlerini şöyle sonlandırdı:

Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs’ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta ‘dev projeleriyle yükselen bir Türkiye’ diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise ‘Türkiye’ye dair tek bir projesi’ olmayan Kemal Kılıçdaroğlu var.



Bir tarafta milleti için; duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var.



Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var.



Bir tarafta; ‘İstanbul’un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var.’ Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yuva kazandıran AK Parti var; Cumhur İttifakımız var. Biz milletimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız.

"Bol “selfie”li bir gün"

Bakan Kurum ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabında, Bol “selfie”li bir gün notuyla vatandaşlarla çekildiği anları paylaştı.