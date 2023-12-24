Muş ve Kars'ta kara kış! Ekipler kapanan yolları açmaya çalışıyor... Muş ve Kars'ta kapanan köy yollarını açmak için seferber olan ekipler, zorlu şartlar altında gece gündüz demden çalışıyor.

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İHA

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi...

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 6, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 9, Digor’a bağlı 1, Selim’e bağlı 5 ve Susuz’a bağlı 9 olmak üzere toplam 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler bölgede çalışma yapıyor

Ulaşıma kapılı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu. Karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için birçok noktada çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını özellikle yüksek kesimlerde bulunan tipi olumsuz etkiliyor. Kapalı köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Muş'ta göz gözü görmüyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezraya ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığı ve fırtına nedeniyle zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebiliyorlar.

İki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yürüten il özel idaresine ait iş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Etkili olan kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza başladık. Şu an Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışmasını sürdürüyoruz. 2 gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında yaklaşık 1-1,5 metreyi bulan karda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Zaman zaman tehlikelerle de karşılaşıyoruz ama buna rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede kar olduğu sürece mesaimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan yolları sürekli açık tutmak için çalışıyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)