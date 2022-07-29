Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan’a karşı ‘hakaret’ suçundan yargılandığı sırada uzlaştırma görüşmelerine dair detaylar verdiği gerekçesiyle Orhan'ın avukatı tarafından şikayet edildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Orhan hakkında, 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılırken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

"Ne diyeyim yazıklar olsun"

Tepki gösteren isimlerin arasında yer alan oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyeyim, yazıklar olsun, yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.





Mola hakkında dava açıldı

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve soruşturma kapsamında Mola hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mola'nın avukatı, basit yargılama usulüyle verilen hükme itiraz etti ve aynı mahkemede duruşma açıldı.

"Yorumumu şahsa değil duruma yaptım"

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Ezgi Mola, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi.

Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweet'i attım. Burada yorumumu şahsa değil; duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Para karşılığı uzlaşmayı kabul etmedim"

9 Şubat 2022'de görülen ikinci duruşmasında ise dosyanın uzlaştırmaya gittiğini, uzlaştırmacının kendisini aradığını, tweetin silinmesi ve özür tweeti atılması ile birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyleyen Mola,"Bunu kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweet'i silmesi ve özür tweeti'nden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Bu durumu da kabul etmedim. Burada ben mi ticari kazanç sağlıyorum? Benim 2002'den bu yana reklam anlaşmalarım var." ifadelerini kullandı.

6 bin 960 lira para cezası verildi

Mahkeme, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla Ezgi Mola'ya, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

'Uzlaştırma görüşmelerine dair detay verdi'

Ezgi Mola'nın yargılama sırasında uzlaştırma görüşmelerine dair detayları paylaştığını ve bunun kanunen suç teşkil ettiğini belirten Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Duruşmalarda İstanbul Barosu tarafından atanmış Kadın Hakları Komisyonu Başkanı bir avukat ve emekli Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) hakimi olduğunu beyan eden bir avukat ve ceza alanında uzman olduğunu söyleyen başka bir avukatı varken; uzlaştırma görüşmelerinin gizli kalması gerektiğini bilmemek ve bunun hatırlatılmaması tarafımızca kabul edilemez." denildi.

Mola'nın cezalandırılması istendi

Dilekçede, uzlaştırma müessesesinin daha etkin yürütülebilmesi, bundan sonraki görüşmelerin ifşa edilmemesi ve tarafların güven içinde kalmaları adına Ezgi Mola'nın cezalandırılması istendi.

TCK'nın 336'ncı maddesi hatırladıldı

Dilekçede ayrıca TCK'nın 336'ncı maddesi hatırlatıldı. Söz konusu maddedeki "Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmüne göre, Ezgi Mola'ya 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması gerektiği ifade edildi.









