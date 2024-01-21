Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ve soğuk hava olumsuz etkilerini göstermeye başladı.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kara kış vatandaşı zorluklarla baş başa bıraktı.
Bunlardan biri de Muş oldu.
70 kişi mahsur kaldı
Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde 22 araç ve 70 kişi fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler vatandaşları kurtardı
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmada 22 araç ve içlerinde bulunan 70 kişiyi kurtardı.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölge trafiğe kapatıldı.
"Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen"
Karayolları kepçe operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, “Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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