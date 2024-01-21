Muş'da kar etkisini sürdürüyor: 70 kişi mahsur kaldı Havaların soğumasıyla birlikte kara kış etkisini göstermeye devam ederken kar nedeniyle kapanan yollarda araçlar mahsur kaldı. Ekipler 4 saatlik çalışmalarının ardından mahsur kalan 70 kişiyi kurtardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ve soğuk hava olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kara kış vatandaşı zorluklarla baş başa bıraktı.

Bunlardan biri de Muş oldu.

70 kişi mahsur kaldı

Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde 22 araç ve 70 kişi fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler vatandaşları kurtardı

Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmada 22 araç ve içlerinde bulunan 70 kişiyi kurtardı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölge trafiğe kapatıldı.

"Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen"

Karayolları kepçe operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, “Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)