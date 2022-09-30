Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı

Sahil kentlerinde faaliyet yürüten mafya tipi organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 233 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için “Müsilaj-2 Operasyonu”nun başlatıldı.

Ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi örgütler

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

20 ilde 12 organize suç örgütü tespit edildi

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme” suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

233 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.

AA'nın haberine göre Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı düzenlendi.