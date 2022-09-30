Petrol
87.47
0.33%
Euro
18.2125
0.30%
Dolar
18.5353
0.16%
Altın
994.59
0.67%
Borsa
3147
1.63%
Bitcoin
362.854
0.34%
BTXN Coin
11.53
8.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı

    Sahil kentlerinde faaliyet yürüten mafya tipi organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 233 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 30.09.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için “Müsilaj-2 Operasyonu”nun başlatıldı.

    Ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi örgütler

    Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

    Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı #1

    20 ilde 12 organize suç örgütü tespit edildi

    Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme” suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

    Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı #2

    233 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

    Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.

    AA'nın haberine göre Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı düzenlendi.


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Feghouli'den Galatasaray açıklaması
    Futbol

    Feghouli'den Galatasaray açıklaması

    ERİŞİME AÇILDI I KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı....
    Eğitim

    ERİŞİME AÇILDI I KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı....

    Görüş Bildir