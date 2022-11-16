Muşlu aileler Taksim'deki terör saldırısını kınadı

Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, İstanbul'daki hain terör saldırısına ilişkin, "Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, Doğu Anadolu'da birçok aileye ilham oldu.

Van, Hakkari ve Muş'taki aileler, her hafta HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Evlat nöbetinde 82'nci haftaya ulaştılar

Hava şartlarını umursamadan eylemlerini kararlılıkla sürdüren aileler, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Muş'ta eylemlerinde 82'nci haftaya ulaşan aileler, HDP ve PKK’yı lanetledi.

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını kınadılar

Ailelerin gündeminde bu kez İstanbul'daki terör saldırısı yer aldı. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya değinen aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek HDP’nin kapatılmasını istedi.

"Birimiz ölse, binimiz geliriz"

İHA'nın aktarımına göre; annelerden Ayten Koçhan, terör örgütünün bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini söyledi.

Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koçhan, “Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi (HDP, PKK) kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. İstanbul’daki patlamada ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 vatandaşımız şehit oldu. Eylemi terör örgütü yaptı, HDP de onlara arka verdi. PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler ‘bizden korkuyorlar’ diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz.” dedi.

"Küçük çocuklar ölüyor HDP’nin kalleş oyunları var"

Terör örgütü PKK’nın elindeki ağabeyi Mehmet Emin Teker için eyleme katıldığını anlatan Cuma Teker de, “Ağabeyim için bu nöbeti tutuyorum. Ağabeyim 8 yıl önce HDP tarafından kaçırıldı. Ağabeyimden haber bekliyoruz, gelip teslim olmasını istiyoruz. Küçük çocuklar ölüyor. HDP’nin kalleş oyunları var, HDP’nin pis oyunları var. Milletvekilleri gidip dağda fotoğraf çekiyor, biz de burada ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Gelmelerini, teslim olmalarını istiyoruz. Ağabey, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Ben hastayım, anne hasta. Gelip teslim olmanı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bunların hepsi HDP’nin oyunudur"

Çocuğu için HDP önündeki eyleme katıldığını kaydeden baba Şemsettin Özcan ise 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını ve 3 yıldır da HDP önünde beklediğini ifade ederek, “HDP’yi lanetliyorum. HDP, PKK’ya destek veriyor, PKK da gidip İstanbul’da, orada, burada patlama yapıyor. Bunları kınıyoruz. Allah onların belalarını versin. Bu bayrağın altında yaşayan, bayrağa hainlik yapan şahıslar kim olursa olsun bu bayrağın altında kalmasın. Bayrağımıza hainlik yapan kim olursa olsun kabul etmiyoruz. Bayrağımıza hainlik yok. Biz biriz. Bunların hepsi HDP’nin oyunudur. HDP, Amerika, PKK birdir. Bunların hiç farkı yoktur. İstiyoruz ki HDP’yi kapatsınlar. HDP olmazsa PKK bu kadar etkili olamaz. Eyleme devam ediyoruz. HDP’yi de, patlamayı da lanetliyoruz. Şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.” diye konuştu.