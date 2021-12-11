Muş'ta 10 köy ve 21 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı. Sarp dağların arasında geçerek karlı yolları açmaya çalışan ekipler, zor anlar yaşadı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz anlamda etkilerken, kapanan yolları açmak için çalışmalar başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan yol açma çalışmasında ekipler, güçlükle ilerledi.

2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde zincir takarak ilerleyebildi. Ekiplerin zorlu kar mücadelesi, çekilen karelere yansıdı.

EKİPLER SİS NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Sarp dağların arasından geçen karlı yolları aşmaya çalışan ekipler, zaman zaman sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgelerde fedakarca çalışarak köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede yol açma çalışmasına katılan İl Özel İdaresi operatörü Mithat Yakışan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Üçevler grup köy yolunda 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

"YOLLARIN TAMAMINI AÇIYORUZ"

Tipi nedeniyle bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer çok yükseldiğini anlatan Yakışan, “Çalışmalarımız devam ediyor. Bazı yerlerde de sis nedeniyle çalışmalarımızda zorlanıyoruz.

Ama her şeye rağmen yolların tamamını açıp, vatandaşların ulaşımlarını sağlıyoruz.” dedi.