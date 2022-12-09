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    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

    İki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
    • 09.12.2022 - 18:49
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    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

    Muş'ta Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde yaşayan Yunusoğlu ve Adanur aileleri arasında köydeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

    Daha sonra şehir merkezindeki Kültür Mahallesi’nde karşılaşan aileler arasında kavga çıktı.

    Bir kişi öldü

    Bıçak, taş, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 21 yaşındaki Doğan Yunusoğlu hayatını kaybederken, İzzet Yoldaş, Süleyman Adanur, Sezer Yunusoğlu, Sertif Önder ve Serhan Adanur ise yaralandı.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, kavga anı ise güvenlik kamerası ve cep telefonuna yansıdı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #1

    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #3

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    Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı #5


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