Muş'ta başıboş köpeğin saldırısından kaçan çocuğun bacağı kırıldı Sahipsiz bir köpeğin saldırısından kurtulmaya çalışırken istinat duvarından atlayan 9 yaşındaki çocuğun kaval kemiği kırıldı ve ameliyat edildi.

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AA & Ensonhaber

Muş'un Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Hamza Eşim, 26 Mayıs'ta kuzeni ile oynarken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Duvardan atladı, kaval kemiğini kırdı

Kaçmaya çalışırken evinin önündeki istinat duvarından atlayan ve kaval kemiğini kıran Eşim'i görenler, köpeği uzaklaştırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eşim, başarılı bir ameliyatın ardından taburcu edildi. Evinde iyileşme sürecini sürdüren Eşim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine saldıran köpekten kaçarken istinat duvarından atladığını belirtti.

"Okula giderken köpeklerden korkuyoruz"

Saldırı anında çok korktuğunu anlatan Eşim, şunları söyledi.

Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor.

Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.