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    Muş'ta büyü dolandırıcılığı

    Eşi ile boşanma aşamasında olan kadın, sosyal medyadan tanıştığı ve büyüyü bozmak için para gönderdiği sözde hoca tarafından dolandırıldı.
    • 31.07.2022 - 13:43
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    Muş'ta büyü dolandırıcılığı

    Türkiye'de bir kişi daha 'büyü var' yalanı ile dolandırıldı.

    Muş’un Malazgirt yaşayan G.E. isimli kadın eşi ile bir takım problemler yaşadı.

    G.E., bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medya üzerinden Devran Yıldırım isimli sözde hocayla iletişime geçti.

    Sözde hocanın ‘Eşinde büyü var’ demesi üzerine korkan G.E., arkadaşından borç aldığı parayı şahsa verdi.

    Parayı alıp her yerden engelledi

    Şahsın büyüyü bozmak için tekrar para istemesi üzerine "Param yok" diyen G.E., sözde hoca tarafından engellendi.

    "Büyüyü bozmak için para istedi"

    Hocanın daha önce de sosyal medya üzerinden birçok kişiyi dolandırdığını öne süren G.E., “Eşimle aram çok kötü idi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Devran Yıldırım isimli şahıs ile iletişime geçtim. Hiç param yoktu. Bana eşimde büyü olduğunu söyledi ve büyüyü bozmak için para istedi. Ben ilk olarak zaten cevşen yapması için ödeme yapmıştım.

    "Cevşene gerek yok dedi"

    Büyüyü bozmak için param olmadığını söyledim. Daha sonra cevşenimi göndermesini istedim. 'Gerek yok' dedi. Ben de İslami usullere göre cevşeni kendim taşımam gerektiğini söyleyince beni her yerden engelledi. Çok pişmanım” dedi.

    Bu şekilde dolandırılmamak ve mağdur olmamak için insanların dikkat etmesi gerektiğini aktaran G.E, kişi hakkında gerekli şikayetlerde bulunacağını söyledi.

    Muş ta büyü dolandırıcılığı #1

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