Muş'ta çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu Park halindeki otomobili itekleyerek hareket ettiren çocuklar, aracın arkasına geçip durdurmaya çalışınca adeta ölüme davetiye çıkardı.

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DHA

Muş Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede oyun oynayan çocuklar, park halindeki aracı itmeye çalıştı.

Çocukların güç denemesi yaptığı otomobil, geri geri hareket etmeye başladı.

Bu sırada 13 yaşlarındaki bir kız çocuğu, otomobilin arkasına geçip, durdurmaya çalıştı.

OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINA SIKIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Başarılı olamayınca yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmak istedi.

Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)