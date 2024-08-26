Muş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için erkenden alana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından görebilmek için erken saatte alana gelerek yerini alan Şerefnaz Özçeli, tören öncesi açtığı şemsiyenin altında uyudu.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park’taki miting alanında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Burada bir konuşma yapması da beklenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Malazgirt'e akın etti.

ERKENDEN YERİNİ ALDI

Malazgirt ilçesine erken saatlerde Elazığ’dan gelen 4 çocuk annesi Şerefnaz Özçelik de ön sıradaki yerini aldıktan sonra şemsiyesini açıp, uyuyarak şekerleme yaptı. Tören alanındaki birçok kadın, günün anısına bol bol fotoğraf çekilip, çalınan müzik eşliğinde halaylar çekti.

FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Öte yandan tören alanına bakan, ay yıldız figürün bulunduğu ve yanında 1071-2071 yazısının olduğu alana dev Türk bayrağı ile İsrafil’in işgali altında bulunan Filistin bayrağı açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)