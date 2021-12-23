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    Muş’ta, dağ köyleri kara gömüldü

    Kar yağışının etkisi ile bin 600 rakımlı dağ köyleri karlar altında kaldı. Savaşçılar köyünde evler, kara gömülürken, hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde beslemeye başladı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 09:16
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    Muş’ta, dağ köyleri kara gömüldü

    Muş’ta etkili olan kar yağışı etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kırsaldaki yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Bin 600 rakımlı dağ köyleri, kar altında kaldı. Merkeze 34 kilometre mesafede bulunan Savaşçılar köyündeki tek katlı evler kara gömüldü.

    Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede besicilik yapan vatandaşlar, hayvanlarını günde iki defa kar üzerinde beslemeye başladı.

    İŞ MAKİNELERİ DAR SOKAKALARA GİREMEDİ

    Hayatın durma noktasına geldiği köylerde, iş makinelerinin giremediği sokaklar, hedik (kar ayakkabısı) yardımıyla açıldı.

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    “KARDA ULAŞIM ZOR”

    Köy sakinlerinden Selim Güler, kar kalınlığının köyde 1 metreyi aştığını, karda yol açmanın çok zor olduğunu belirterek, “Karda ulaşım zor. İş makineleri sokaklar dar olduğu için buralara giremiyor, ondan dolayı hedikleri kullanıyoruz. Komşularımıza bu şekilde gidip geliyoruz.” dedi.

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