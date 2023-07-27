Muş'ta dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

İHA

Muş'ta dolu yağışı etkili oldu.

Malazgirt ilçesinde yaşayanan olayda, yağış tarım arazilerini vurdu.

İlçe Tarım Müdürü Erdem Taşsöken ile birlikte doludan zarar gören köyleri gezen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç şu ifadeleri aktardı;

Yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar gördü. Zararın boyutu çok büyük. Tarım arazileri tamamıyla gitmiş. Konuyu Kaymakamımız Göksu Bayram’a ilettik. Kendisi konuyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilecek hasar tespit komisyonuyla dolu yağışından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetleri yasal çerçeveler istikametinde giderilmeye çalışılacaktır. İnşallah mağduriyetler giderilecek. Sadece sap kalmış bu tarlalarda. Gerek kaymakamlık yetkilileri gerekse oda başkanlığımız hep birlikte bu afet olayına el atıp, çiftçimize yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.