Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 43 oldu

2018 yılında dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Devlet arkamızda Allah razı olsun. Bugün geldim HDP'nin kapısına annelere destek oldum" dedi.

Diyarbakırlı ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti birçok aileye umut oldu.

Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde toplanan aileler, evlatları için direnişe başladı.

86'ncı haftaya ulaştı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, çocuklarına teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Muş'ta yaz kış demeden bir araya gelen aileler, 86'ncı haftada da bir araya geldi.

"Anneler direniyor"

Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

Bir aile daha katıldı

Öte yandan 42 aileye, bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Varto'da 1966'da yaşanan depremden sonra gittiği Almanya'dan gelerek oğlu Taner için eyleme yeni katılan anne Gülten Aydemir, gazetecilere, evladının 18 Nisan 2018'de Almanya'da kaybolduğunu söyledi.

"Çok çaresiz bir anneyim"

Oğlunun bulunmasını çok istediğini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bana yardım etsin. Çok çaresiz bir anneyim. Oğlumdan hiçbir bilgi, haber alamıyorum. Başına ne gelmiş bilmiyorum. Taner'im, sağsan, sana düşkünlüğümü biliyorsun, dön gel. Bütün gençliğimi size verdim. Gel teslim ol. Çok insan geldi teslim oldu, ailelerine kavuştu. Hiçbir zarar, hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda, Allah razı olsun. Bugün geldim HDP'nin kapısına annelere destek oldum. Ben de onlara katıldım çünkü benim evladım da kayıp. Dönmeni istiyorum."

"Osman'ı terör örgütü PKK götürdü"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu Osman'ın 7 yıl önce zorla götürüldüğünü belirterek, "Oğlum 15 yaşındaydı, çocuktu, okul okuyordu. Oğlumu istiyorum. Çocuğum için buradayım. Osman'ı terör örgütü PKK götürdü. Çocuk 15 yaşında ne biliyor? Oğlumun daha sakalı bile çıkmamıştı." dedi.