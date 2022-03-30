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    Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

    PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerine devam eden 29 aile, 50'nci haftayı da destek ziyaretleriyle tamamladı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 15:53
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    Muş'ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

    PKK terör örgütleri tarafından çocukları dağa kaçırılan aillelerin HDP il binası önündeki çarşamba günleri yapılan eylemlerde 50'nci hafta geride bırakıldı.

    29 ailenin eylemine bugün de destek ziyaretleri yapıldı.

    Muş’a gelen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, beraberindeki heyet ile aileleri ziyaret etti.

    EVLAT NÖBETİNDE 50. HAFTA

    Bekleyişlerini sürdüren ailelerle çadır içinde bir araya gelen Karaman, Memur Sendikaları Konfederasyonu olarak her daim destekçileri olduklarını belirtti.

    Muş'taki evlat nöbetinde 50'nci hafta VİDEO

    EVLADINA KAVUŞAN BABADAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

    Kandırılarak dağa kaçırılan ve ikna çalışmaları sonucu 2010 yılında teslim olan oğluna kavuşan Hüseyin Yıldız da ailelerle bir araya geldi.

    Bir zamanlar kendisinin de evlat yolu gözlediğini anlatan Yıldız,  ailelerden kararlarından vazgeçmemelerini istedi.

    Oğlunun birkaç ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldığını kaydeden Yıldız, yuva kurduğunu, kendi evinde mutlu yaşam sürdüğünü söyledi.

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #1

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #2

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #3

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #4

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #5

    Muş ta evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti #6


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