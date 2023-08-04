Muş'ta fünye ile patlatılan şüpheli paketten kıyafet çıktı

İHA
Muş merkez İstasyon Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Muş-Bitlis karayolunu çift taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi.
Kıyafet çıktı
Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde erkek kıyafeti çıktı.
Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayın kontrol altına alınması ile Muş-Bitlis karayolu trafiğe açıldı.