Muş'ta iki kez hayvan sattığı şahıslar, üçüncü alışverişte dolandırdı

Hayvancılık ile uğraşan Sinan Koçak'tan iki kez peşin para ile hayvan satın alan şahıslar, üçüncü alışverişlerinde parayı ödemeden kayıplara karıştılar.

Muş’un Bulanık ilçesinde, düğünlerde müzisyenlik yapan Sinan Koçak isimli bir vatandaş, koronavirüs salgını nedeni ile hayvancılık yapmaya başladı.

5 çocuk sahibi Koçak, Aralık ayında tanıştığı iki kişiye önce 100 bin lira değerinde 50 dana sattı. İkinci alışverişte peşin para ile 150 bin lira değerinde 75 dana sattı.

Koçak’ın güvenini kazanan şahıslar, üçüncü alışverişte bedeli daha sonra ödenmek üzere değeri 260 bin lira olan 85 düveyi alıp kayıplara karıştı.

“HAYVANLARI TÜRKÜLERLE YÜKLEDİM”

Sinan Koçak, hayvanları şahıslara güvenerek verdiğini söyleyerek,"Kayseri'ye hayvan verdiklerini bu nedenle benden iki gün müsaade istediler. Bende hayvan sahiplerine sordum. Bana, 'Evleri belli, çoluk çocukları var. Onlarda bizim gibi insan' diyerek kabul ettiler. Ben de ilçede 11 kişiden 260 bin lira değerinde 85 düve topladım. Hayvan başı 50 lira komisyon alıyordum. Hayvanları da türküler eşliğinde kendi ellerimizle kamyonlara yükledik. 3 aydır ortada bir şey yok. Çok kötü durumdayız." dedi.

“NE SABAHIM NE GÜNDÜZÜM VAR”

Şahıslardan şikayetçi olan Sinan Koçak şu sözleri kaydetti:

"Ben onları evime getirdim, yedirip, içirdim. Herkesi kendim gibi gördüğüm için, 'Bir şey olmaz. Çocuklarımı gelmiş evimde görmüş, soframa oturmuş, bana yanlış yapmazlar' diye düşündüm. Vallahi şu an 3 aydır ne sabahım var ne gecem ne de gündüzüm var."





"ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA"

Dolandırıldıktan sonra ne yapacağını bilemediğini söyleyen Koçak, "Adamlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Benim bir ayağım Doğubayazıt bir ayağım Bulanık'ta. Devlet büyüklerimden tek isteğim bu gibi suçluların bir an evvel yakalanıp cezalarını çekmeleri. Çiftçileri dolandıran bu kişiler yüzünden çok sayıda çiftçi zor durumda, ya eşinden boşandı ya da evini barkını bırakıp kayıplara karıştı."





“BUNLAR ÇETE”

Hayvanların Mustafa Yıldız'a ait ahırda olduğunu ifade eden Koçak, "Bunlar bir çete. Çocuklarını da bize Kayserili tüccar olarak tanıttılar. Bugüne kadar onurumla, şerefimle yaşadım. Hiç kimsenin kalbini kırmadım, kimsenin kalbi de bende kalmadı." diye konuştu.