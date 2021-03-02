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    Muş'ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı

    Muş'ta polis tarafından otel odasında uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:39
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    Muş'ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı

    Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

    görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

    Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi'nde muayeneye götürdü.

    Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

    MİDE VE BAĞIRSAĞINDAN ÇIKARILDI

    Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsarklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

    Muş ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı #1

    Muş ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı #2

    Muş ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı #3

    Muş ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı #4

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