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Muş'ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı

Muş'ta İranlının mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkarıldı

Muş'ta polis tarafından otel odasında uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.