DHA
Muş'ta Bitlis kara yolu üzerinde seyir halinde olan Ömer İnanç (28) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurdu.
Otomobil savrulurken ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada otomobildeki sıkışan sürücü ile yanındaki Fırat Koçar (32), olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ve polis ekipleri de karayolunda önlem alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Hız göstergesi 240'ta takılı kaldı
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekilirken aracın hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı dikkati çekti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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