Muş’ta kış ortasında patoz mesaisi

İHA

Muş’ta bu yıl kar yağışının beklenenden az olması, hayvan yetiştiricilerini farklı çözümler aramaya yöneltti.

Bu durum karşısında üreticiler, biçilen otları patoza vererek saman haline getirdi.

Elde edilen saman, dışarıda kurulan yemliklerde hayvanlara veriliyor.

"DAHA TEMİZ VE VERİMLİ"

Yaz aylarında hazırladıkları otları, karın az yağmasından dolayı patoza verdiklerini söyleyen çiftçilerden Alim Güner, "Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde oturuyorum. Bu sene havalar güzel. Ovada kar yağmadı. Yazın yaptığımız balyaları şu an patoza vurup saman yapıyoruz.

Yerler çamur olduğu için otlar çamura giriyor hayvan yemiyor. Biz de otu saman yapıp yemliklerde hayvanlara veriyoruz. Daha temiz ve daha verimli oluyor." dedi.