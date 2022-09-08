Muş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 2’sı ağır 13 yaralı

Muş’ta köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 2’sı ağır 13 yaralı

İşçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki Havaalanı Kavşağı’nda işçi taşıyan 49 AAH 237 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün manevrası sonucu minibüs, yan yatarak yoldaki refüjlere çarparak durabildi.

Minibüste 2’si ağır, 13 işçi yaralandı.

Atölyeye gidiyordu

İHA’nın haberine göre yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Servisin Hasköy ilçesinden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine gittiği öğrenildi.