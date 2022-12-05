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    Muş'ta köpek dövüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı

    Muş Varto'da köpek dövüştürerek hayvanlara eziyet ettikleri için gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 05.12.2022 - 21:42
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    Muş'ta köpek dövüştüren 3 kişiden 1'i tutuklandı

    Muş'un Varto ilçesi Güzelkent köyünde 24 Kasım'da yaşanan olayda 2 kişi, boş bir arazide kendi köpeklerini sahipsiz sokak köpeğinin üzerine saldırttı.

    Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilip paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

    İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dögüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    1 kişi tutuklandı

    Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüphelilerden Hasan Sarıkaş tutuklandı, C.K. ile U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre, tutuklanan Hasan Sarıkaş Muş kapalı Cezaevi'ne gönderilmek üzere Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

    Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelilere ayrıca 9 bin 534'er lira idari para cezası uygulanmıştı.

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