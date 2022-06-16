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    Muş'ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı

    Hayvancılıkla uğraşan Raif Bozkurt, otlatmak için götürdüğü koyunlarını demiryolunun karşısına geçirmek isterken yük trenin altında kaldı. Bozkurt hayatını kaybederken hayvanlar da telef oldu.
    • 16.06.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 13:00
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    Muş'ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı

    Muş'un merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Eğirmeç köyü içinden geçen demiryolunda feci bir olay yaşandı.

    Geçimini hayvancılıkla sağlayan 8 çocuk babası Raif Bozkurt, 65 küçükbaş hayvanıyla birlikte evinden çıktı.

    Koyunlarını kurtarmaya çalıştı

    Hayvanlarını otlatmak için meraya götüren 70 yaşındaki Bozkurt, sürüsünü demiryolunun karşısına geçirmek istedi. O esnada kendisine yaklaşan Tatvan-Elazığ seferini yapan yük trenini son anda fark eden Bozkurt, koyunlarını kurtarmaya çalıştı.

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #1

    Trenin altında kalarak yaşamını yitirdi

    Başaralı olamayan Raif Bozkurt, koyunlarıyla birlikte yük treninin altında kalarak hayatını kaybetti.

    Cenaze, otopsi için hasteneye götürüldü

    Acı durumun yaşanmasının ardında bögeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de savcının cesedi incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere cenazeyi Muş Devlet Hastanesine götürdü.

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #2

    Muhtar olayı anlattı

    Sabah 04.30 civarında sürünün demiryolunu geçmeye çalıştığı esnada tren geldiğini ve hayvan sahibinin koyunlarını kurtarmak için müdahale ettiğini belirten Eğirmeç köyü muhtarı Numan Aydoğan, "Tren o sırada hem hayvanlara hem de vatandaşa vuruyor. Olayda vatandaşımız öldü, 65 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Buraya olay yeri inceleme geldi, ekipler geldi, jandarma geldi, savcı geldi. Cenaze buradan alınıp merkeze otopsi için götürüldü. Vatandaş olay yerinde vefat etti." dedi.

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #3

    Soruşturma devam ediyor

    Bölgeye gelen demiryolu işçileri ve özel idare ekipleri de raylardaki telef olan küçükbaş hayvanları iş makinesi ile temizleyip bulunduğu yerden kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre; yaşana olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #4

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #5

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #6

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #7

    Muş ta koyunlarını kurtarmak isteyen adam trenin altında kaldı #8


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