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- Muş'ta nehirde mahsur kalan 2 arkadaşı AFAD kurtarıldı
Muş'ta nehirde mahsur kalan 2 arkadaşı AFAD kurtarıldı
Balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 arkadaş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- 27.07.2022 - 20:48
Muş'a bağlı Muratgören köyü yakınlarından geçen Murat Nehri’nde İsa Aykut ve Ömer Özmen, balık tutmak için nehrin ortasındaki adacığa çıktı.
Baraj kapakları açıldı mahsur kaldılar
DHA'nın haberine göre ikili Alparslan-2 Barajı’nın kapağının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan 2 kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.
AFAD kurtardı
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İsa Aykut ve Ömer Özmen, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.