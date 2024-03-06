DHA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde koltuk değnekli, ayağı alçılı yolcunun durumundan şüphelenip, üst araması yaptı.
Alçının içinde uyuşturucu çıktı
Aramada, yolcunun ayağındaki alçının içinde 293,84 gram eroin ele geçirildi.
Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
Tutuklandı
Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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