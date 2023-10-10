İHA
Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş üzerinde başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphelendikleri iki araca 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan araçlar kaçmaya başlamasıyla kovalamaca yaşandı.
4 kişi yakalandı
Yaşanan kovalamaca sonucu araçlar yakalanırken araçlarda bulunan 4 kişi de gözaltında alındı.
Kovalamaca sırasında şahısların araçlarda bulunan 4 torbayı kanala attıkları tespit edildi.
Torbalarda yapılan incelemede 3 kilo 910 gram skunk maddesi tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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