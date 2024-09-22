İHA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah şehit Abakay'ın törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: 5 YARALI

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırılırken ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör