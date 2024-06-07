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Muş’ta serinlemek için nehre giren genç, kayboldu

Muş’ta serinlemek için nehre giren genç, kayboldu Arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için Murat Nehri’ne giren Aziz Serhat Eroğlu, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Eroğlu'nu bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.