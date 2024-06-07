Muş’ta serinlemek için nehre giren genç, kayboldu

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Aziz Serhat Eroğlu(18), sabah saatlerinde arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla Murat Nehri kıyısına gitti.
Öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla serinlemek isteyen Eroğlu, yasağa rağmen nehre girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kaybolan Eroğlu’nun arkadaşları, hemen 112’yi arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine Jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Arama kurtarma çalışması başlatıldı
AFAD ekipleri Murat Nehri'nde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Aziz Serhat Eroğlu'nun olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Aileyi, yakınları ve ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, çevre illerden olay yerine dalgıçlar sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış