Muş’ta tavuk dürüm arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Bir otomobilde yapılan arama sırasında narkotik köpeğinin tepki verdiği tavuk dürüm arasına gizlenmiş 8,6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekibince oluşturulan yol kontrolüne narkotik köpek Caka da destek verdi.

Durdurulan bir otomobilde arama yapılırken, Caka, dürüm şeklindeki tavuk dönere tepki gösterdi.

Açılan dürümün içerisinden 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Muş Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu İle Mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 11 Aralık 2020 günü saat 17.30 sıralarında Bulanık ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir araçta, narkotik köpek Caka ile yapılan aramalarda, döner dürümü içerisine gizlenmiş 8,6 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.