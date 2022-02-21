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Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Muş'ta ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Muş’ta polis ekipleri tarafından takibe alınan bir ticari takside yapılan aramada, aracın tepe lambasına zulalanmış 494 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.