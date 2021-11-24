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    Muş'ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı

    Çalışma sırasında elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı. Genç adamın hayati durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:45
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    Muş'ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı

    Muş'ta yaşayan 23 yaşındaki Cemal Çapan, sanayi sitesinde bulunan trafo çatısını boyamak üzere işe koyuldu.

    Bu sırada elektrik akımına kapılan genç adam, çatıda yere yığıldı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çapan'ı çatıdan indirerek hastaneye kaldırdı.

    DURUMU AĞIRLAŞTI

    Tedavi altına alınan genç adamın hayati riskinin olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    "ACIMIZ BÜYÜK"

    Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntü içindeyiz. Sanayide bulunan trafonun boya işlerini yaparken arkadaşımız yüksek gerilim hattına kapıldı. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz, acımız büyük. Olayı duyunca çok üzüldük." şeklinde konuştu.

    Muş ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı #1

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    Muş ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı #3

    Muş ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı #4

    Muş ta trafo çatısını boyayan genç işçi elektrik akımına kapıldı #5

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