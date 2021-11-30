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- Muş'ta yola fırlayan mandalar kazaya neden oldu
Muş'ta yola fırlayan mandalar kazaya neden oldu
Aniden yola çıkan mandalar, zincirleme kazaya yol açtı. Kazaya karışan araçlar hasar görürken 2 manda telef oldu.
- AA
- 30.11.2021 - 10:19
- Güncelleme : 30.11.2021 - 11:01
Muş'un Hasköy ilçe girişine 2 kilometre uzaklıkta bir araç, yola çıkan mandalara çarptı.
ZİNCİRLEME KAZA OLUŞTU
Arkadan gelen 4 aracın da yola savrulan mandalara çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı.
2 MANDA TELEF OLDU
Kazada 2 manda telef olurken, 2'si de sakatlandı. Kazaya karışan araçlarda da maddi hasar oluştu.
Muş'ta yola fırlayan mandalar kazaya neden oldu