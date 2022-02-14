Nafaka dekontundaki 'haram olsun' açıklamasına tazminat kararı

Nafaka gönderirken dekonta yazdığı açıklamayla eski eşinin huzurunu kaçıran öğretmen Barış A., 15 bin lira tazminat ödeyecek.

İstanbul'da yaşayan ve 2011 yılında nikah masasına oturan öğretmen çift Nihal B. ve Barış A., 7 yıl sonra aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle boşandı.

Boşanma davasını açan taraf olan Nihal B., tazminat talebinden vazgeçerek nafaka almaya başladı.

ESKİ KOCA NAFAKA DEKONTUNA 'HARAM OLSUN' YAZDI

Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

MAHKEMELİK OLDULAR

Mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B. ise bunun üzerine 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde, eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu mal varlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın, kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu. Barış A. da nafakayı helal etmemesinin Tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü.

15 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KAZANDI

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.