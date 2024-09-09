Narin Güran soruşturmasındaki yayın yasağı kalktı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

DHA

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni torbaya konularak dereye gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki küçük Narin'e ağlıyor.

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün önündeki sır perdesinin aralanması için soruşturma devam ederken konu hakkında yayın yasağı getirilmişti.

Yeni bir açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

"HASSAS DAVRANILMASINI RİCA EDİYORUM"

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)