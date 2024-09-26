Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, yüksek güvenlikli hücreye konuldu Narin Güran soruşturmasında tutuklu olan amcası Salim Güran, yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde tanık koruma uygulamasının yanında, cezaevindeki sanıklar için de dikkat çeken önlemler alınıyor.

TUTUKLU AMCA, YÜKSEK GÜVENLİKLÜ HÜCREYE KONULDU

Narin Güran’ın tutuklu amcası Salim Güran hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Salim Güran, T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye alındı.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş’ın aktardığına göre, Salim Güran, önceden tekli hücrede kalırken, dün gece itibarıyla aynı kampüs içinde yüksek güvenlikli izole bir hücreye yerleştirildi. Bu yeni hücrede televizyon bulunmamakta ve akrabalarıyla görüşmesine izin verilmemekte. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Salim Güran’ın tutukluluk durumu bu şekilde devam edecek.

ANNE, ABİ VE AMCA DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLU

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, toplamda 12 kişi tutuklu bulunuyor. Önceki gün gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Diğer tutuklu isimler arasında anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da bulunuyor. Bu isimlerin de tekli hücrelerde tutulduğu ve birbirleriyle ya da akrabalarıyla görüşmelerinin yasaklandığı bildirildi.