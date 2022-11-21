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    Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 699 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
    • 21.11.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:21
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    Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

    Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

    Son olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 78 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

    4 bin 699 zanlı yakalandı

    Operasyonlarda 4 bin 699 zanlı yakalandı.

    İHA'nın haberine göre yine yapılan aramalarda 152 kilogram esrar, 120 kilogram metamfetamin, 22 kilogram eroin, 266 kilogram skunk, 6 kilogram kimyasal, 7 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai, 156 bin captagon, 88 bin ecstasy ve 84 bin sentetik ecza geçirildi.

    Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı #1


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