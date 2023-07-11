NATO Zirvesi'nde Türk Hava Kuvvetleri'ne görev Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçağın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi güvenliği için görevlendirildiğini açıkladı.

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DHA

Litvenya'nın Vilnius şehrinde bugün ve yarın olmak üzere 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi başladı.

Bu kapsamda şehirde yüksek güvenlik önlemleri alınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bu önlemlerde görev alan güçlerden biri oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

NATO Zirvesi'nde 2 Türk uçağına görev

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için Hava Kuvvetlerimiz de görev yapıyor.

Zirve öncesinde Hava Kuvvetleri'mize ait 1 havadan erken ihbar uçağı ile 1 tanker uçağı Almanya'nın Geilenkirchen'deki üssünde yerini aldı. Uçaklarımızın, 12 Temmuz'a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın hava görev emrine uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlıdır." denildi.