Nefes-2 Operasyonu kapsamında 309 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, tütün mamulü ve makaron satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği “Nefes-2” isimli operasyonunda 309 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapan kişilere yönelik eş zamanlı "Nefes-2" adlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 309 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suç unsuru ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 185 milyon 171 bin 700 adet boş makaron, 7 milyon 971 bin 173 adet doldurulmuş makaron, 110 bin 553 paket kaçak sigara, 8 ton 753 kilogram kaçak tütün mamulü, 11 bin 362 adet kaçak puro/sigarillo, 5 bin 71 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 9 bin 524 adet bandrol ve 6 milyon 237 bin 904 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

39 yasa dışı imalathane tespit edildi

Ayrıca 107 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesinin kullanıldığı 39 yasa dışı imalathane de deşifre edildi.