Nefes borusuna yemek takılan öğretmen, 7 aylık yaşam savaşını kaybetti

İHA
Kastamonu’da Kuzeykent TOKİ İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık'ın, 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı.
Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp masajıyla hayata döndürüldü.
7 aydır yoğun bakımdaydı
Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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