Nefes borusuna yemek takılan öğretmen, 7 aylık yaşam savaşını kaybetti
İHA

Kastamonu’da Kuzeykent TOKİ İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık'ın, 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı.

Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp masajıyla hayata döndürüldü.

7 aydır yoğun bakımdaydı

Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)