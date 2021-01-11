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    Nevşehir'de 20 yaşındaki genci husumetlisi öldürdü

    Yolda karşılaştığı husumetlisi ile tartışan sonrasında ise tabancayla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil ise çok geçmeden polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:46
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    Nevşehir'de 20 yaşındaki genci husumetlisi öldürdü

    Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yaşayan ve husumetli oldukları öne sürülen Ümit Olgun (20) ile K.Y. yolda karşılaştı.

    İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCA İLE VURDU

    Kavga sırasında K.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Ümit Olgun'a ateş açtı.

    Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Olgun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Nevşehir de 20 yaşındaki genci husumetlisi öldürdü #1

    KURTARILAMADI

    Ümit Olgun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ancak Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    POLİS KATİLİ YAKALADI

    Olaydan sonra kaçan K.Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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