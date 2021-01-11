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Nevşehir'de 20 yaşındaki genci husumetlisi öldürdü

Nevşehir'de 20 yaşındaki genci husumetlisi öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisi ile tartışan sonrasında ise tabancayla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil ise çok geçmeden polis tarafından yakalandı.