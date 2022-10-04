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- Nevşehir'de 5,5 aylıkken doğan bebek helikopterle sevk edildi
Nevşehir'de 5,5 aylıkken doğan bebek helikopterle sevk edildi
Doğum sancısıyla hastaneye başvuran 5,5 aylık hamile anne adayı, bebeğini dünyaya getirdi. 750 gram ağırlığındaki bebek, başka bir hastaneye ambulans helikopter ile sevk edildi.
- 04.10.2022 - 16:22
- Güncelleme : 04.10.2022 - 16:39
Nevşehir'in Topaç köyünde yaşayan 5,5 aylık hamile 32 yaşındaki H.M., aniden gelen sancıyla hastaneye başvurdu.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.M., muayenesi sonrasında doğuma alındı.
750 gram doğdu
Henüz doğumuna 3,5 ay olan kız bebek, 750 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Erken doğum nedeniyle bebeğin, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Helikopterle başka hastaneye götürüldü
İHA'nın aktarımına göre 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye gönderildi.