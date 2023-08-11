Nevşehir'de 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü
İHA

Katil baba, maktul evlat…

Yine bir arazi kavgası, yine evlere ateş düşüren bir cinayet…

Av tüfeğiyle evladını öldürdü

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında yaşayan Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktı.

Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Nevşehir'de 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

Gözaltına alındı

Cinayetin ardından Cemal B., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.