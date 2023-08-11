Nevşehir'de 80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

İHA
Katil baba, maktul evlat…
Yine bir arazi kavgası, yine evlere ateş düşüren bir cinayet…
Av tüfeğiyle evladını öldürdü
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında yaşayan Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.
Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Gözaltına alındı
Cinayetin ardından Cemal B., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.'nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.