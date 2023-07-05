Nevşehir'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini boğdu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki 29 yaşındaki eşi Gamze Durmuş'u elleriyle boğarak öldürdü.

DHA

Koca vahşeti bu kez Nevşehir'de yaşandı..

Saat 16.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisinde meydana gelen olayda Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki eşi Gamze Durmuş'u konuşmak amacıyla 50 AAS 806 plakalı otomobiline aldı.

Elleriyle boğdu

Çatalkaya mevkisine gelen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Metin Durmuş eşini elleriyle boğdu.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Ardından jandarmayı arayarak, olayı ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı gözaltında

Cinayet zanlısı Metin Durmuş ise gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.