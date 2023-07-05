Nevşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü Ürgüp'te bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini boğarak öldürdü. Gözaltına alınan Metin D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA Nevşehir'de Ürgüp’te ikamet eden Metin D. boşanma davaları devam eden eşi Gamze D. ile konuşmak istediğini belirterek buluştu. Metin D. 50 AAS 806 plakalı aracıyla Gamze D.’yi alarak Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisine geldi. Metin D.’nin araç içerisinde boşanmayı isteyip istemediğini sormasıyla başlayan kavga büyüdü. Boğarak öldürdü Metin D.’nin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşi Gamze D.’yi boğarak öldürdü. Eşini boğarak öldüren Metin D. daha sonra 112’yi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alındı Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken Metin D. gözaltına alındı. Tutuklandı Gözaltına alınan Metin D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.