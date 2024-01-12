Nevşehir'de bungalov dolandırıcılarına vurgun! 19'u adliyede... 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, mağdurları toplamda 5 milyon TL dolandırdı.

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İHA

Türkiye'nin turistik bölgelerinde bungalov dolandırıcılığı giderek artıyor.

Konunun bir örneği de Nevşehir'den geldi.

İnternet sitesinde bungalovda tatil reklamlarını gören Mustafa A. isimli vatandaş, reklamlarda yer alan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptırdı.

Dolandırıldığını anladı şikayetçi oldu

Ödemeyi de peşin olarak gönderen Mustafa A., daha sonra kendisini arayan şahıslar ek para talep edince dolandırıldığını anlayarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

250'den fazla kişiyi dolandırdılar

Şikayet üzerine ekipler tarafından yapılan 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden 'kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturdukları ‘palmerobungalov.com’ URL adresli site üzerinden 'oltalama' sistemini kullanarak 250’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Ali Can Ö. ve Kemal Ö.'nün de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda 500 bin lira nakit para ve döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 6’sı emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, sosyal medyada bungalov kiralama ilanları aracılığıyla 250'den fazla kişiyi 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)