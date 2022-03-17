- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Nevşehir'de çocuğu kovalayan sokak köpeği kamerada
Nevşehir'de çocuğu kovalayan sokak köpeği kamerada
Evinin olduğu bölgede servis aracından indikten sonra sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, vatandaşların müdahalesiyle yaralanmadan kurtarıldı.
- İHA
- 17.03.2022 - 14:45
- Güncelleme : 17.03.2022 - 14:45
Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI
Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.