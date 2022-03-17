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    Nevşehir'de çocuğu kovalayan sokak köpeği kamerada

    Evinin olduğu bölgede servis aracından indikten sonra sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, vatandaşların müdahalesiyle yaralanmadan kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 14:45
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    Nevşehir'de çocuğu kovalayan sokak köpeği kamerada

    Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI

    Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

    Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.

    Nevşehir de çocuğu kovalayan sokak köpeği kamerada #1


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