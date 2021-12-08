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    Nevşehir'de dizindeki mermi 13 gün sonra fark edildi

    Tüfekle yaralanan Kenan Değerlier'in, tedavi olduktan bir süre sonra şikayetlerinin artması üzerine gittiği hastanede diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:10
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    Nevşehir'de dizindeki mermi 13 gün sonra fark edildi

    Nevşehir’in İbrahim Paşa Mahallesi'nde Kenan Değerlier isimli kişi, A.S. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle A.S., 'havalı' tabir edilen tüfekle Kenan Değerlier’e ateş etti.

    DİZ KAPAĞINDAN YARALANDI

    Diz kapağından yaralandığını fark eten Değerlier, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kenan Değerlier, ardından taburcu edildi.

    13 GÜN SONRA TEKRAR DOKTORA GİTTİ

    Aradan 13 gün geçtikten sonra diz kapağındaki ağrıların artmasıyla yeniden hastaneye müracaat eden Değerlier, burada hayatının şokunu yaşadı.

    DİZİNDEKİ MERMİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

    Değerlier’in diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı. Ortopedi polikliniğine sevk edilen şahsın, diz kapağındaki mermi ameliyatla alındı.

    Nevşehir de dizindeki mermi 13 gün sonra fark edildi #1

    Nevşehir de dizindeki mermi 13 gün sonra fark edildi #2

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