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    Nevşehir'de donmak üzere olan çoban kurtarıldı

    Yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybeden ve donma tehlikesi geçiren çoban Hüseyin Küsmez, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla kurtarıldı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:56
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    Nevşehir'de donmak üzere olan çoban kurtarıldı

    Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinin Ekinlik mevkisindeki bir mandırada çoban olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin Küsmez, elverişsiz hava şartları nedeniyle çevreyi kontrol etmek için mandıradan ayrıldı.

    Bir süre sonra meydana gelen tipi nedeniyle yolunu bulamayan ve mandıraya ulaşamayan çoban Hüseyin Küsmez’in arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.

    KAR ÜZERİNDE YATARKEN BULUNDU

    Olay yerine paletli ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yönünü tipi nedeniyle kaybeden çoban Hüseyin Küsmez’i kar üzerinde yatarken buldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Daha sonra paletli ambulansa alınan Küsmez, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küsmez’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Nevşehir de donmak üzere olan çoban kurtarıldı #1

    Nevşehir de donmak üzere olan çoban kurtarıldı #2

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