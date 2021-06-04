Nevşehir'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarptı

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru ile sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de, D.Ç. yönetimindeki otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

D.Ç., yaşanan kovalamaca sonucu kendini durdurmaya çalışan 2 polis memurunun içinde bulunduğu polis aracına çarptı.

2 POLİS YARALANDI

Kazada 2 polis memuru ile sürücü D.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralı polis memurlarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, akollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü D.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





